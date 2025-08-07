Μετά από 5,5 χρόνια και την τελευταία του φυσική παρουσία, εκτός Τούμπας τότε λόγω τιμωρίας, σε αγώνα του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης επιστρέφει στο γήπεδο που σημάδεψε την πορεία του ως ιδιοκτήτης και ηγέτης του συλλόγου.

Ο ιδιοκτήτης της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ αναμένεται απόψε στην Τούμπα, για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση με τη Βόλφσμπεργκερ, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του UEFA Europa League.

Η τελευταία φορά που ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στην Τούμπα για αγώνα του ΠΑΟΚ ήταν τον Ιανουάριο του 2020, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Συνάντηση με παίκτες και προπονητή: «Να τελειώσει από σήμερα»

Πριν την άφιξη στην Τούμπα, ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ συναντήθηκε με την ομάδα στο ξενοδοχείο. Μίλησε στους ποδοσφαιριστές και στον προπονητή τους με πάθος και σαφήνεια, ζητώντας απόλυτη συγκέντρωση, αποφασιστικότητα και νοοτροπία “τελικού” για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν:

«Είναι το πρώτο παιχνίδι, αλλά η πιο σημαντική μάχη. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τη ρεβάνς – να το τελειώσουμε από σήμερα. Θέλω να δω τα μάτια σας να βγάζουν φωτιά. Δεν ξέρω ποιος θα παίξει, αλλά όλοι πρέπει να μπείτε στο γήπεδο για να πεθάνετε για τον ΠΑΟΚ, για τον κόσμο που περιμένει από εσάς. Πρέπει σήμερα να τελειώσουμε την παρτίδα».

Το μήνυμα του Σαββίδη ήταν ξεκάθαρο: δεν υπάρχουν “χαλαρά” πρώτα παιχνίδια. Όλα ξεκινούν και κρίνονται από τώρα. Το ένστικτο του ηγέτη επανήλθε εκεί όπου ξεκίνησε όλα – στην καρδιά της ομάδας του.

Αντρίγια Ζίβκοβιτς: «Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε»

Τον λόγο πήρε και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, εκπροσωπώντας την ομάδα απέναντι στον ηγέτη της:

«Είμαστε έτοιμοι. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να ξεκινήσουμε όπως πρέπει τη σεζόν», δήλωσε ο Σέρβος αρχηγός, χωρίς υπερβολές, με αυτοπεποίθηση και γνώση της σημασίας της στιγμής.