Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε εννέα νέα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 26 για το 2025.

Τα περισσότερα περιστατικά, 23 στο σύνολο, αφορούν άτομα με σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις, κυρίως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση, ενώ τα υπόλοιπα 3 παρουσίασαν ήπια συμπτώματα ή ήταν ασυμπτωματικά ως προς το ΚΝΣ. Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) νοσηλεύονται 3 ασθενείς και σε απλό θάλαμο ακόμη 6, ενώ εξιτήριο έχουν λάβει 17.

Ωστόσο, κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 9 νέα εγχώρια κρούσματα, ενώ έχει επίσης εντοπιστεί ένα εισαγόμενο περιστατικό, με έκθεση στη Σερβία, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στα συνολικά δεδομένα εγχώριας μετάδοσης.

Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι μεταξύ των διαγνωσμένων περιστατικών. Η διάμεση ηλικία των ασθενών με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ ανέρχεται στα 72 έτη (εύρος: 28–92 ετών), υποδηλώνοντας αυξημένη επίπτωση σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι εκτιμώμενοι Δήμοι έκθεσης είναι:

Ασπροπύργου (2 κρούσματα),

Ελευσίνας (1),

Φυλής (1),

Αιγάλεω (1),

Περιστερίου (1),

Αγίων Αναργύρων – Καματερού (1),

Ιλίου (2),

Κορυδαλλού (1),

Σαλαμίνας (1),

Μαραθώνα (3)

και Παπάγου – Χολαργού (1).

Η επιτήρηση και διερεύνηση των κρουσμάτων γίνεται σε πραγματικό χρόνο από το ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαστήρια και θεράποντες ιατρούς, με στόχο την ταχεία αναγνώριση του τόπου έκθεσης, την κατανόηση των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών και την αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου.

Δείτε αναλυτικά τα επιδημιολογικά στοιχεία του ΕΟΔΥ εδώ