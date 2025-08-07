Ένα κάταγμα στον θωρακικό σπόνδυλο Th9 ήταν το «τίμημα» που πλήρωσε μια 32χρονη από τη Ρωσία για την… απόφασή της να επιχειρήσει το Nicki Minaj stiletto challenge, το οποίο έχει γίνει viral στα social media τις τελευταίες εβδομάδες.

Η πρόκληση αυτή, η οποία έχει αποδειχθεί επανειλημμένα επικίνδυνη, βασίζεται σε μια συγκεκριμένη πόζα που είχε υιοθετήσει η Αμερικανίδα ράπερ στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού της High School, το 2013. Στο επίμαχο πλάνο, η Μινάζ «φαίνεται να ισορροπεί πάνω σε μια γόβα στιλέτο με το ένα πόδι ενώ το άλλο είναι σε έκταση».

Η 32χρονη Ρωσίδα επιχείρησε να μιμηθεί αυτή τη στάση πάνω σε πάγκο κουζίνας, στον οποίο είχε τοποθετήσει μια κατσαρόλα και, επάνω σε αυτή, ένα κουτί παιδικό γάλα. Όλα αυτά συνέβησαν μόλις οκτώ εβδομάδες μετά τη γέννα της. «Ναι… Όπως μπορεί να έχετε φανταστεί, αυτό δεν πήγε πολύ καλά…» καθώς η γυναίκα έχασε την ισορροπία της και έπεσε με την πλάτη στο πάτωμα.

Russian influencer Mariana Barutkina breaks her spine attempting the Nicki Minaj stiletto challenge. She suffered a “Th9 compression bending uncomplicated fracture of the body.” Barutkina could’ve done far worse. People, please stop doing this challenge. (mariana_vasiuc on TT) pic.twitter.com/q4vBo05BNv — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) August 6, 2025

Ο τραυματισμός της την οδήγησε στο νοσοκομείο, δεν είναι όμως η μόνη που δοκίμασε να αναπαραστήσει την κίνηση της Nicki Minaj στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάθε περίπτωση, η ίδια η Nicki Minaj σε βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη διευκρίνισε πως η πόζα πρέπει να γίνεται «με τα δύο πόδια να πατάνε στο έδαφος».

«Και τα 10 δάχτυλα στο πάτωμα» τόνισε η τραγουδίστρια, εξηγώντας πως η στάση δεν αφορά σε ισορροπία με το ένα πόδι. Μάλιστα, υποσχέθηκε να δείξει η ίδια τη σωστή εκδοχή της πόζας, «με ένα ρούχο που θα καλύπτει περισσότερα».