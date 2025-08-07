Την ώρα που ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει επηρεάσει και τον ποδοσφαιρικό χώρο, η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει να «συμφιλιώσει» τις δύο πλευρές με μία… μεταγραφή.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης, έχουν εδώ και αρκετό καιρό στο στόχαστρό τους, τον Ίλια Ζαμπαρνί της Μπόρνμουθ. Ο 22χρονος Ουκρανός αμυντικός αποτέλεσε «πυλώνα» στην άμυνα των «τσέρις», την περασμένη σεζόν και η Παρί θέλει να τον κάνει δικό της.

Όλα δείχνουν, σύμφωνα με τον Fabrizio Romano, πως οι δύο πλευρές έφτασαν στην πολυπόθητη συμφωνία και απομένουν τα διαδικαστικά για να ενταχθεί ο Ζαμπαρνί στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

Ένας πόλεμος, μία ομάδα

Σε περίπτωση που ο Ουκρανός αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή της Παρί Σεν Ζερμέν, θα συναντήσει στον γαλλικό σύλλογο αρκετά νέα πρόσωπα, όπως και αυτό του Ματβέι Σαφόνοφ. Ο 26χρονος Ρώσος τερματοφύλακας, βρίσκεται στους πρωταθλητές Γαλλίας, από τον Ιούλιο του 2024.

Έχει πραγματοποιήσει 17 εμφανίσεις και βρίσκεται πίσω από τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα. Με την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ των χωρών τους, μένει να φανεί αν θα μεταφερθεί αυτή η «εκρηκτική» ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια του γαλλικού συλλόγου.

«Ειρήνη» μέσω Ισπανίας

Μπορεί ωστόσο, ο Λουίς Ενρίκε να κατορθώσει να «μονιάσει» τους δύο ποδοσφαιριστές, αλλά τότε θα έπρεπε να τον προσλάβουν ως «ειρηνευτική δύναμη», για να μπει ένας τέλος στον πόλεμο των δύο χωρών.

Η δυναμική προσωπικότητα του ισπανού τεχνικού, μπορεί να καταφέρει πολλά. Όπως είχε κάνει με τον «ατίθασο» Νεϊμάρ στην Μπαρτσελόνα, ή στην πιο πρόσφατη περίπτωση, που κατόρθωσε να «βγάλει» το ταλέντο από τον… τεμπέλη Ουσμάν Ντεμπελέ.

Ότι και αν συμβεί ένα είναι σίγουρο. Η Παρί Σεν Ζερμέν θα «τραβήξει τα βλέμματα» και τη νέα αγωνιστική περίοδο, είτε εντός αγωνιστικών χώρων είτε εκτός.