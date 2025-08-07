Σε ειδική εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη στρατηγική του σχετικά με τους δασμούς στις εισαγωγές, δίνοντας έμφαση σε ημιαγωγούς και τσιπ που κατασκευάζονται εκτός ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, προειδοποίησε για την ενδεχόμενη επιβολή δασμών 100% στα συγκεκριμένα τεχνολογικά προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό. Ο Τραμπ πρόσθεσε πως όποιες επιχειρήσεις έχουν ήδη «δεσμευτεί» για επενδύσεις και παραγωγή επί αμερικανικού εδάφους, δεν θα επιβαρυνθούν από επιπλέον φορολογικά μέτρα. Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο πότε θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση και εφαρμογή των νέων δασμών στους ημιαγωγούς.

Στην ίδια εκδήλωση, η Apple ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων με στόχο την ενίσχυση και επέκταση των δραστηριοτήτων της εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στις πολιτικές προκλήσεις που δημιουργούν οι νέοι εμπορικοί φραγμοί.

Αντίδραση Apple στις εμπορικές πιέσεις

Η νέα αυτή επένδυση ακολουθεί τη δέσμευση της εταιρείας για συνολικές επενδύσεις 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ενίσχυση της παρουσίας της στην αμερικανική αγορά. Η Apple προσπαθεί να μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις από τους υφιστάμενους δασμούς που επιβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ στους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, που σύμφωνα με εκτιμήσεις κοστίζουν στην εταιρεία δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο.

Η νέα επενδυτική στρατηγική της Apple περιλαμβάνει και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας της με βασικούς εγχώριους προμηθευτές, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση ασκεί έντονες πιέσεις στους τεχνολογικούς κολοσσούς να επιστρέψουν την παραγωγική τους αλυσίδα στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ συνεχίζει να ζητά από τον κλάδο της τεχνολογίας να ταυτιστεί με το όραμα της κυβερνητικής πολιτικής για ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας, δίνοντας σαφές μήνυμα για στροφή στην αμερικανική παραγωγή.