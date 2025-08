Ο Τζάρελ Χάτο, αποτελεί από το απόγευμα της Κυριακής (03/08), παίκτη της Τσέλσι.

Jorrel Hato is officially a Blue. 🔵✍️ pic.twitter.com/j1d1o88yWu — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2025

Οι Λονδρέζοι, ανακοίνωσαν την απόκτηση του από τον Άγιαξ, έναντι 43 εκατομμυρίων ευρώ. Πλουσιοπάροχο συμβόλαιο και κάτοικος Αγγλίας, ως το 2032 ο 19χρονος αμυντικός.

Ωστόσο, η μεταγραφή του, ξεχώρισε για άλλους λόγους.

Αυτή, ήταν η 49 (!), προσθήκη της Τσέλσι, σε τέσσερα χρόνια. Ναι, καλά διαβάσατε, 49 μεταγραφές με σε μόλις τέσσερα χρόνια!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PolymarketFC (@polymarketfc)

Οι «Μπλε», έχουν βαλθεί να… σπάσουν κάθε ρεκόρ! Μετά την άφιξη του Τοντ Μπόελι, το 2022, οι προσθαφαιρέσεις, είναι… αμέτρητες.

Ο Αμερικανός ιδιοκτήτης, έχει προχωρήσει σε αλλαγή στρατηγικής στη Τσέλσι. Πολλές δαπανηρές αγορές, χαρακτηρίζουν τα μεταγραφικά παράθυρα της αγγλικής ομάδας, την περίοδο 2022-2025.

Chelsea’s net spend since 2022/23 is in excess of £300m more than any other Premier League club, with fans set to protest against Todd Boehly and Clearlake Capital this afternoon 💰 pic.twitter.com/7DYrUsvTKS — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 25, 2025

Μάλιστα, αν κάποιος συγκρίνει τους βασικούς αντιπάλους των Πρωταθλητών Κόσμου, θα καταλάβει πολλά. Ο αριθμός, είναι εξωφρενικά μεγάλος, αν κανείς αναλογιστεί κιόλας τα πεπραγμένα των Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

🚨 Jorrel Hato is Chelsea’s 49th signing in the last 4 years. 🤯 49 signings ago for Manchester United was Ander Herrera in June 2014. 😳 49 signings ago for Liverpool was Nathaniel Clyne in July 2015. 😱 pic.twitter.com/F1P5uJ2yJp — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 5, 2025

Οι «Reds», έχουν κάνει 49 μεταγραφές από το 2015 έως σήμερα. Με πρώτη να είναι αυτή του Ναθάνιελ Κλάιν πριν 10 χρόνια και τελευταία του Ούγκο Εκιτικέ.

We have reached an agreement for the transfer of Eintracht Frankfurt forward Hugo Ekitike, subject to international clearance 😎 — Liverpool FC (@LFC) July 23, 2025

Παράλληλα, οι «κόκκινοι διάβολοι», το 2014 έκαναν δικό τους, τον Άντερ Ερέρα. Από τότε, έχουν πραγματοποιήσει, ακόμα 49 προσθήκες. Έσχατη απόκτηση, αυτή του Εμπεμό, από την Μπρέντφορντ.

Bienvenue, Bryan 🫡 — Manchester United (@ManUtd) July 21, 2025

Η Τσέλσι, δεν επρόκειτο να σταματήσει. Άλλωστε, έχει κι άλλες αγορές στα «σκαριά» της.

Τώρα, μένει να φανεί μέχρι που θα το… φτάσει και αν κάποια ομάδα, καταρρίψει τη σπάνια κορυφή!