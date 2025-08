Μια ανάσα από τον Μαλίκ Τιαό, βρίσκεται η Νιουκάστλ.

Massimiliano Allegri is keen for AC Milan to KEEP the defender.

🚨 Newcastle have reached a FULL VERBAL AGREEMENT with Malick Thiaw on a contract until 2029.

Πολύ κοντά σε μια σπουδαία μεταγραφή, είναι οι «καρακάξες».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Νιουκάστλ, τα έχει βρει σε όλα με τον Τιαό. Προφορική συμφωνία μέχρι το 2029 και αποδοχές που ικανοποιούν τον Γερμανό παίκτη.

🚨⚫️⚪️ Newcastle have reached a full verbal agreement with Malick Thiaw on a contract until 2029! /@berger_pj

Negotiations between the clubs are ongoing, but Massimiliano Allegri is keen to keep him. The latest offer stood at €30 million. Bayer 04 Leverkusen are monitoring the… pic.twitter.com/mruk8WiozQ

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 6, 2025