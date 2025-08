Διεθνή

Η δεκαετία του 2020 ενδέχεται να καταγραφεί ως η περίοδος με τη μικρότερη ανάπτυξη στην ιστορία του αεροπορικού τομέα, λόγω της πρωτοφανούς διακοπής που προκάλεσε η πανδημία COVID-19. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση «Air Travel Forecast to 2040: Geopolitics and the Carbon Challenge», που πραγματοποίησε η συμβουλευτική εταιρεία Bain & Company. Παρά το σοκ της […]