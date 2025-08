Την τέταρτη φιλική του νίκη, σε πέντε ματς επί ολλανδικού εδάφους, σημείωσε ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες, επιβλήθηκαν με 3-2 της Ντε Χάαγκ, στο «Bingoal Stadion».

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός «κίλερ», σημείωσε χατ-τρικ, φτάνοντας τα 5 γκολ στα εφετινά φιλικά των Νταμπλούχων Ελλάδος. «Έλαμψε» και ο Ρεμί Καμπελά. Ο Γάλλος, είχε συμμετοχή και στα τρία τέρματα, «σερβίροντας» τα δύο από αυτά.

Επίσης, ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα, έκανε ο Στρεφέτσα. Ο Βραζιλιάνος, πήρε τα πρώτα του λεπτά, ως βασικός μάλιστα, αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον.

«Μελανό» σημείο του αγώνα, το τελευταίο εικοσάλεπτο. Εκεί, το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έδειξε σημάδια χαλάρωσης. Άφησε μπάλα και χώρους στους Ολλανδούς και δέχτηκε δύο γκολ.

Αυτό, ήταν το πέμπτο φιλικό του Ολυμπιακού, στις Κάτω Χώρες. Με Μπρέντα, Νόριτς, Αλκμαάρ και Χέρενφεν, οι προηγούμενες αναμετρήσεις. Απολογισμός, μέχρι στιγμής, τέσσερις νίκες και μια ισοπαλία.

Επόμενο ματς, την ερχόμενη Παρασκευή (08/08, 18:00), κόντρα στην Αλ-Τααβόν, από την Σαουδική Αραβία.

Από την άλλη πλευρά, οι «πελαργοί» έκαναν την πρόβα τζενεράλε τους, ενόψει της νέας σεζόν. Την Κυριακή (10/08), ξεκινούν τις επίσημες υποχρεώσεις τους. Για την πρεμιέρα της Β’ τη τάξει κατηγορία της χώρας, αντιμετωπίζουν, εντός έδρας, την Βίλεμ.

Ο Ολυμπιακός, μπήκε δυνατά και έδειξε από νωρίς τις… διαθέσεις του. Ανελέητη πίεση και δημιουργία ευκαιριών. Ό,τι ζητάει δηλαδή ο Βάσκος τεχνικός. Το πλάνο του, απέδωσε άμεσα «καρπούς».

Η αρχή έγινε στο 12ο λεπτό. Έπειτα από το υψηλό πρέσινγκ της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Καμπελά έκλεψε τη μπάλα, έκανε πολύ όμορφη ενέργεια από τα αριστέρα και «σέρβιρε» έτοιμο γκολ στον Ελ Κααμπί.

Το 2-0 στο 20ο λεπτό ξανά με τον Ελ Κααμπί. Ο Κοστίνια με συρτό γύρισμα από τα δεξιά, βρήκε τον Μαροκινό που ήταν και πάλι στο σωστό σημείο για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, τέταρτο τέρμα στην προετοιμασία για τον Μαροκινό «κίλερ».

Στο δεύτερο μέρος, οι στροφές «έπεσαν», όμως ο Ολυμπιακός βρήκε και πάλι τον δρόμο για την εστία του Νικιέμα.

Λίγες στιγμές αργότερα, ήρθε η απάντηση των Ολλανδών. Ο Ντε Ρούιτερ έγινε αποδέκτης της μπάλας στην περιοχή και έστρωσε στον Σιλά, αυτός με ψύχραιμο σουτ, νίκησε τον Τζολάκη (71′).

Από τα αριστερά και πάλι, οι Ολλανδοί έκαναν τη «ζημιά». Βαλεντιέν απέφυγε τον Κοστίνια, έκανε το γύρισμα στη μικρή περιοχή και ο Ρίτσαρντς με προβολή έκανε το 3-2 για την ομάδα του (85′).

Αυτό, ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, 3-2.

Τώρα, άπαντες στον Ολυμπιακό, στρέφουν το βλέμμα τους στην συνέχεια της β’ φάσης της προετοιμασίας. Ακολουθεί το φιλικό με τγν Αλ-Τααβόν (08/08, 18:00) και μετά τα δυνατά «κρας τεστ», με Ουνιόν Βερολίνου, Νάπολι και Ίντερ.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Γκαρθία (75′ Μασούρας), Μουζακίτης, Γιαζίτσι (63′ Βέλντε), Καμπελά, Στρεφέζα (63′ Νασιμέντο), Ελ Κααμπί (68′).

