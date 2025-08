Ο Νόρμαν Πάουελ βρέθηκε στην Αθήνα για το TrenchWork Sports που φιλοξενήθηκε στο ΟΑΚΑ.

Ο παίκτης των Χιτ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το γήπεδο μίλησε για όσα συνάντησε στην Ελλάδα και το ΟΑΚΑ, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην σχέση του με τον Κέντρικ Ναν και ευχήθηκε ο Παναθηναϊκός να κατακτήσει την 8η EuroLeague.

Οι πρώτες σκέψεις που είσαι πάλι εδώ;

«Είναι φανταστικά! Πάντα μου αρέσει να επιστρέφω στην Ελλάδα. Αγαπώ την κουλτούρα, αγαπώ τους ανθρώπους. Είναι πάντα ωραία γιατί είμαι εδώ για το μπάσκετ. Οπότε λατρεύω που κάνω αυτό που αγαπώ. Να δίνω πίσω πράγματα στα παιδιά, να μοιράζω την γνώση που μου δόθηκε κι εμένα».

🗣️ Norman Powell on CLUB 1908: “Hopefully you turn that seven into eight and Kendrick Nunn will be up there!” ⭐️💚

The full interview is 🔛! Enjoy everyone! #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/uDeAVmVpLg

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 3, 2025