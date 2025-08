Ο Ολυμπιακός, επικράτησε με 3-2 της Ντεν Χάαγκ, στο δεύτερο φιλικό, του β’ σταδίου της προετοιμασίας του.

Μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ. «Μελανό» σημείο, το τελευταίο εικοσάλεπτο, όπου οι «ερυθρόλευκοι», δέχθηκαν δύο τέρματα.

Η αρχή έγινε με τον Ελ Κααμπί στο 12ο λεπτό έπειτα από το υψηλό πρέσινγκ της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Καμπελά έκλεψε τη μπάλα, έκανε πολύ όμορφη ενέργεια από τα αριστέρα και «σέρβιρε» έτοιμο γκολ στον Ελ Κααμπί.

Το 2-0 στο 20ο λεπτό ξανά με τον Ελ Κααμπί. Ο Κοστίνια με συρτό γύρισμα από τα δεξιά, βρήκε τον Μαροκινό που ήταν και πάλι στο σωστό σημείο για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Μετά από 65 λεπτά παιχνιδιού, ο Ελ Κααμπί βρήκε και τρίτο γκολ. Ο Καμπελά, έκανε την κούρσα από τα δεξιά, σέντραρε και ο Αφρικανός επιθετικός έκανε χατ-τρικ με κοντινό πλασέ.

Στιγμές αργότερα, ο Σιλά μείωσε σε 3-1 για τους γηπεδούχους. Ο Ντε Ρούιτερ έγινε αποδέκτης της μπάλας στην περιοχή και έστρωσε στον Σιλά, αυτός με ψύχραιμο σουτ, νίκησε τον Τζολάκη (71′).

Από τα αριστερά και πάλι, οι Ολλανδοί έκαναν τη «ζημιά». Βαλεντιέν απέφυγε τον Κοστίνια, έκανε το γύρισμα στη μικρή περιοχή και ο Ρίτσαρντς με προβολή έκανε το 3-2 για την ομάδα του (85′).

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Γκαρθία (75′ Μαούρας), Μουζακίτης, Γιαζίτσι (63′ Βέλντε), Καμπελά, Στρεφέζα (63′ Νασιμέντο), Ελ Κααμπί (68′ Μπετανκόρ).

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ντεν Χάαγκ! / Our line-up for today’s match against ADO Den Haag! 🔴⚪️#Olympiacos #ADOOLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/kQMASsh9Nt

