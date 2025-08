Άαρον Ράμστντεϊλ, μια σπάνια περίπτωση ποδοσφαιριστή.

Ο Αγγλος κίπερ, αποτελεί και επίσημα παίκτη της Νιουκάστλ. Όπως ανακοίνωσαν οι «καρακάξες», το απόγευμα της Κυριακής (02/08), ο Ράμσντεϊλ είναι κάτοικος «Σεντ Τζέιμς Παρκ». Μονοετής δανεισμός από την Σαουθάμπτον, με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι.

The agreement includes an option to buy. pic.twitter.com/k4uuV9fUoR

🚨⚪️⚫️ Official, confirmed. Aaron Ramsdale joins Newcastle United on loan deal from Southampton.

Ωστόσο, οι φίλοι της νέας του ομάδας, έχουν πολλούς λόγους να… τρομάζουν. Ο διεθνής τερματοφύλακας, έχει το παρατσούκλι του… νεκροθάφτη! Μέσα σε επτά χρόνια μετρά τέσσερις υποβιβασμούς. Ναι, καλά διαβάσατε, τέσσερις υποβιβασμούς. Μάλιστα, ο κάθε ένας από αυτούς, με διαφορετική ομάδα!

Τα… θύματα του, κατά κύριο λόγο στην Premier League αλλά και στις χαμηλές κατηγορίες της Αγγλίας. Τσέστερφιλντ, Μπόρνμουθ, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και Σάουθάμπτον. Αυτές δεν… γλίτωσαν από την κατάρα του και υποβιβάστηκαν με τον 27χρονο γκολκίπερ βασικό.

🚨 Aaron Ramsdale has been relegated from the Premier League in three of the past five seasons with three different clubs… 👻

…he’s now being linked with a move to Newcastle, reports David Ornstein 😬 pic.twitter.com/7xKFIHn3B7

— OneFootball (@OneFootball) July 28, 2025