Κάτοικος Βαρκελώνης, έως το 2028, θα παραμείνει ο Φράνκι Ντε Γιόνγκ!

Όπως δήλωσε ο ίδιος, μετά τον φιλικό θρίαμβο της Μπαρτσελόνα επί της Σεούλ με σκορ 7-3, θα ανανεώσει με τους «Μπλαουγκράνα».

“I’m very happy at the club, I didn’t sign yet but it’s gonna happen”. pic.twitter.com/SsayLydrrV

Πιο συγκεκριμένα, επιβεβαίωσε τη φήμη της επικείμενης επέκτασης του συμβολαίου του. Παράλληλα, δεν έκρυψε τη χαρά και τον ενθουσιασμό του, για αυτό το γεγονός.

Έτσι, γίνεται ο δεύτερος ποδοσφαιριστής σε ελάχιστα εικοσιτετράωρα, που διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει με την Μπάρτσα. Είχε προηγηθεί ο Ζιλ Κούντε. Ο Γάλλος αμυντικός, γνωστοποίησε πως θα εξακολουθήσει να είναι κάτοικος Ισπανίας έως το 2030!

«Ναι, θα υπογράψω νέο συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα. Δεν έχω ανανεώσει ακόμα, αλλά θα συμβεί. Είμαι πολύ χαρούμενος στην Μπαρτσελόνα. Από όσο ξέρω, η Μπαρτσελόνα είναι με το μέρος μου. Στο τέλος, θα ανανεώσω!», τόνισε.

🗣️ Frenkie de Jong: “I haven’t renewed yet, but I’m very happy at Barça. From what I know, Barça are with me. In the end, I’m going to renew.” pic.twitter.com/bHSnHdNc35

— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 31, 2025