Νέο λάδι στη φωτιά φαίνεται πως ρίχνει στις φήμες για πιθανή σχέση μεταξύ του Τζάστιν Τριντό και της Κέιτι Πέρι, η εμφάνισή του σε συναυλία της.

Σε μια κίνηση που σίγουρα θα προκαλέσει συζητήσεις, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά εθεάθη να παρακολουθεί τη συναυλία της Κέιτι Πέρι, λίγες μόλις ημέρες μετά το μυστικό ραντεβού τους, που προκάλεσε έκπληξη.

Ο Τζάστιν Τριντό συνεπαρμένος στη συναυλία της Κέιτι Πέρι

Διάφορες αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Τζάστιν Τριντό να παρακολουθεί τη συναυλία της Κέιτι Πέρι στο Μόντρεαλ στις 30 Ιουλίου, έχοντας στο πλευρό του την 16χρονη κόρη του Έλα – Γκρέις.

Justin Trudeau spotted at Katy Perry’s Lifetimes Tour. pic.twitter.com/BKx8b87sPT — Pop Crave (@PopCrave) July 31, 2025

Ο 53χρονος πρώην πρωθυπουργός του Καναδά φαινόταν απόλυτα γοητευμένος (και ίσως και ερωτευμένος) καθώς παρακολουθούσε την τραγουδίστρια να ερμηνεύει τις επιτυχίες της επί σκηνής. Σε ένα βίντεο μάλιστα, ο Τριντό δείχνει να είναι απολύτως συνεπαρμένος και να ψιθυρίζει μάλιστα κάποιους από τους στίχους του τραγουδιού της «Dark Horse».

justin trudeau singing firework like that at katy perry’s concert 😭😭😭 pic.twitter.com/IAiE9rFncN — kanishk (@kaxishk) July 31, 2025

justin trudeau looking at katy perry like that😭 pic.twitter.com/tBNPpJuluI — kanishk (@kaxishk) July 31, 2025

Οι θαυμαστές σχολίασαν τη φημολογούμενη νέα σχέση με έναν να αστειεύτεται στα σχόλια της ανάρτησης του Pop Crave: «Ο τύπος πρέπει να είναι σε απελπισία αν είναι διατεθειμένος να πάει σε συναυλία της» με έναν άλλον να προσθέτει: «Φαντάσου να πηγαίνεις σε συναυλία και να βλέπεις έναν πρώην αρχηγό κράτους να παρακολουθεί απλά για να υποστηρίξει τη νέα του κοπέλα». «Δείχνει πραγματικά ευτυχισμένος μετά από πολύ καιρό» σημείωσε ένας ακόμη χρήστης.

JUSTIN TRUDEAU IS HERE OMG pic.twitter.com/PM8MdTzQvT — teagan 🦋 today!! (@KatycatTeagan) July 31, 2025

Το μυστικό δείπνο που φούντωσε τις φήμες πως κάτι συμβαίνει ανάμεσά τους

Η νέα αυτή εμφάνιση του Τζάστιν Τριντό έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά το μυστικό ραντεβού του με την Κέιτι Πέρι στο εστιατόριο Le Violon στο Μόντρεαλ, προκαλώντας φρενίτιδα στα social media.

justin trudeau knowing the words to katy perry’s songs meanwhile orlando bloom wanted her to retire… THE UPGRADE pic.twitter.com/wQtdg6ckHR — . (@likeathornrose) July 31, 2025

Υπενθυμίζεται πως ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά είναι εδώ και χρόνια ελεύθερος μετά το διαζύγιό του με την μητέρα των τριών παιδιών του, Σοφί, το 2023 ενώ η Κέιτι Πέρι χώρισε πρόσφατα από τον αρραβωνιαστικό της Ορλάντο Μπλουμ.