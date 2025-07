Μπαρτσελόνα και Ζιλ Κουντέ, συνεχίζουν μαζί!

Όπως έκανε γνωστό ο Γάλλος διεθνής αμυντικός, είναι έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τους «Μπλαουγκράνα»!

🚨🔵🔴 Jules Koundé confirms: “Yes, everything is ready for me to renew until 2030 when we return to Barcelona. It’s been fast”. pic.twitter.com/bAGyCm5Jmm

Πιο συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του κατά την καλοκαιρινή προετοιμασία, επιβεβαίωσε πως επρόκειτο να ανανεώσει με την Μπαρτσελόνα. Μάλιστα, δεν έκρυψε την χαρά και την ικανοποίησή του!

«Ναι, όλα είναι έτοιμα για να ανανεώσω μέχρι το 2030, όταν επιστρέψουμε στην Βαρκελώνη θα υπογράψω. Όλα κύλησαν γρήγορα.

Είναι θέμα ημερών πια. Είμαι πολύ χαρούμενος!», τόνισε.

Jules Kounde has said he has agreed to renew his Barcelona contract through to 2030.

The deal would represent a three-year contract extension for the France international, whose current terms at Barca expire in 2027.@polballus | https://t.co/KqZajqHq4G pic.twitter.com/kZjyF8gAk0

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 30, 2025