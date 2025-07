Ο τραυματισμός του Αντρέ Ονάνα στον οπίσθιο μηριαίο, τον άφησε εκτός της προετοιμασίας και πιθανώς και των πρώτων επίσημων αγώνων, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να «τρέχει» να καλύψει το κενό.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» εξετάζουν πολλές περιπτώσεις για αντικαταστάτη του Καμερουνέζου τερματοφύλακα, ενώ στο στάδιο της προετοιμασίας βασικός ήταν ο Αλτάι Μπαγιντίρ. Ο Τούρκος πορτιέρο βρίσκεται κοντά στην «πόρτα της εξόδου» από τον σύλλογο, με τη Γιουνάιτεντ να ενδιαφέρεται να τον παραχωρήσει.

Αρχικά η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ ξεχώρισε την περίπτωση του Εμιλιάνο Μαρτίνεζ, της Άστον Βίλα. Ο Αργεντινός πορτιέρο μετράει 212 εμφανίσεις με τους «χωριάτες», ενώ κράτησε ανέπαφη την εστία του σε 70 από αυτές. Έχει δείξει τα αντανακλαστικά του και το πόσο ικανός είναι στα τετ-α-τετ, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, αφού είναι πρωταθλητής κόσμου με την «Αλμπισελέστε».

🚨 Manchester United are in formal negotiations to sign Emiliano Martínez. Aston Villa rejected the first loan proposal. Martínez is the CHOSEN one by Ruben Amorim.

Όμως η Γιουνάιτεντ, ήθελε να τον εντάξει στο δυναμικό της με τη μορφή δανεισμού, κάτι που δεν βρήκε σύμφωνη την Άστον Βίλα. Έτσι η συμφωνία δεν επιτεύχθηκε, με τους «κόκκινους διαβόλους» να στρέφουν το ενδιαφέρον τους αλλού.

Aston Villa want a permanent sale and United are unwilling to meet their demands.

🚨 Man Utd have decided against pursuing Emiliano Martínez, after failing with a loan bid.

Το όνομα που συνδέθηκε μετά με τον αγγλικό σύλλογο ήταν αυτό του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα της Παρί Σεν Ζερμέν. Ωστόσο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν προέβει σε κάποια επίσημη πρόταση στον παίκτη, με τη Γαλατάσαραϊ να δείχνει πιο έμπρακτο ενδιαφέρον.

L’Equipe claim that Manchester United and Manchester City are both interested in Italy international Gianluigi Donnarumma, as PSG aim to replace him with Lucas Chevalier. #PSG #Azzurri #MCFC #MUFC #Galatasaray #Donnarumma #CFC #Calciomercato pic.twitter.com/NnbVTPKP6k

Πιο πρόσφατη περίπτωση είναι αυτή του Στέφαν Ορτέγκα, της Μάντσεστερ Σίτι. Ο 32χρονος Γερμανός τερματοφύλακας βρίσκεται στους «πολίτες» από το 2022. Έχει πραγματοποιήσει 56 εμφανίσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 25 από αυτές.

Η Σίτι μετά την προσθήκη του Τζέιμς Τράφορντ, είναι ανοιχτή σε πώληση του Ορτέγκα, με τους συμπολίτες της να έχουν επικοινωνήσει με την πλευρά του παίκτη.

🚨 Manchester United have made contact with the representatives of Stefan Ortega to ask about his availability, contract and willingness to make the move from Man City.

Ortega is open to discussing a deal – no final decision has been made.

(Source: @RBairner) pic.twitter.com/uxF91oAXWz

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 30, 2025