Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με ένα Instagram story ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς. Μια συνεργασία ποι ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές, διήρκησε κάτι λιγότερο απο δύο μήνες.

Υπό τις οδηγίες του Ιβανίσεβιτς, ο Τσιτσιπάς πήρε μέρος σε δύο τουυρνουά. Στο 500άρι του Χάλε αποκλείστηκε στη φάση των 16, ενώ στο Wimbledon αποχώρησε από τον 1ο γύρο εξαιτίας τραυματισμού.

«Η συνεργασία με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς ήταν μια σύντομη αλλά έντονη εμπειρία και ένα πραγματικά πολύτιμο κεφάλαιο στο ταξίδι μου. Είμαι ευγνώμων για τον χρόνο, την προσπάθεια και την ενέργεια που αφιέρωσε σε εμένα και την ομάδα μου. Καθώς τώρα ακολουθούμε τους χωριστούς μας δρόμους, τρέφω μόνο σεβασμό για τον Γκόραν, όχι μόνο για όσα έχει πετύχει στο τένις, αλλά και για το ποιος είναι ως άνθρωπος. Του εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στις προπονήσεις, αυτήν την φορά υπό τις οδηγίες του πατέρα του, Απόστολου Τσιτσιπά.

Επόμενο τουρνουά τουρνουά το ATP Masters 1000 στον Καναδά, το οποίο αρχίζει την Κυριακή 27 Ιουλίου.

The first photo (in almost a year) of Coach Apostolos Tsitsipas training Stefanos in scorching Toronto, Canada

Apo’s shadow loomed large even when Stef was thousands of miles away

The ATP Masters 1000 outdoor hardcourt tennis tournament begins tomorrow – July 27, 2025 #NBO25 pic.twitter.com/FX2zy9sdAY

— TennisHYPEMedia (@TennisHypeMedia) July 26, 2025