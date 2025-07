Ο Εβάν Φουρνιέ δεν κρύβει την αγάπη και τη λατρεία του για την Ελλάδα. Από τα μέρη και τα φαγητά, μέχρι τους ανθρώπους και φυσικά τον Ολυμπιακό.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ενθουσιάστηκε με το άτυπο έθιμο της χώρας μας, που θέλει τους επιβάτες των αεροπλάνων να χειροκροτούν κατά την προσγείωση τους.

«Λατρεύω πώς χειροκροτούν οι άνθρωποι όταν προσγειώνεσαι στην Ελλάδα», δήλωσε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο παίκτης του Ολυμπιακού.

I love how when you land in Greece people clap lol

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 26, 2025