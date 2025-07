Life Style

Το εμβληματικό φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ πρόκειται να πωληθεί σε δημοπρασία για πρώτη φορά, με εκτιμώμενη αξία έως και 2,2 εκατομμύρια αγγλικές λίρες. Το καθοριστικό όπλο μονομαχίας, που παρουσιάστηκε στις ταινίες της δεκαετίας του 1980 «Star Wars: The Empire Strikes Back» και «Return Of The Jedi» θα πωληθεί σε δημοπρασία τον Σεπτέμβριο, που διοργανώνεται από […]