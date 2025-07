Η Kia έλαβε πέντε διακρίσεις στα βραβεία Red Dot: Design Concept 2025, υπογραμμίζοντας την ηγετική θέση της μάρκας στον καινοτόμο και βιώσιμο σχεδιασμό. Το πρωτότυπο PV5 WKNDR κέρδισε την υψηλότερη διάκριση του διαγωνισμού, το βραβείο «Best of the Best», ενώ τα πρωτότυπα PV1, PV5, PV7 και EV2 αναγνωρίστηκαν ως νικητές στην κατηγορία Αυτοκίνητα και Μοτοσικλέτες.

«Η κατάκτηση πέντε βραβείων Red Dot Design Concept, συμπεριλαμβανομένου του Best of the Best, είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για όλους εμάς στην Kia», δήλωσε ο Karim Habib, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Παγκόσμιου Σχεδιασμού της Kia. «Η αναγνώριση από έναν από τους κορυφαίους διαγωνισμούς σχεδιασμού στον κόσμο είναι ένα υπέροχο επίτευγμα και αντικατοπτρίζει την προσεγμένη καινοτομία και αφοσίωση που επενδύουμε σε κάθε μοντέλο που σχεδιάζουμε. Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική καθώς διαμορφώνουμε το μέλλον της βιώσιμης και προσβάσιμης κινητικότητας».