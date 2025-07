Η απώλεια του Ντιόγκο Ζότα, παραμένει νωπή στις μνήμες όλων. Μπορεί η ποδοσφαιρική κοινότητα και η Λίβερπουλ, να προσπαθούν να συνεχίσουν, ωστόσο η μνήμη του παραμένει ζωντανή.

Αυτό ισχύει και για τον δικό μας, Κώστα Τσιμίκα.

Ο Έλληνας άσος, ήταν πολύ στενά δεμένος με τον αδικοχαμένο Πορτογάλο. Μαζί από την πρώτη τους μέρα στους Πρωταθλητές Αγγλίας, μαζί στο ντεμπούτο τους, μαζί για πέντε χρόνια στην ομάδα, μαζί σε όλα.

Diogo Jota, Kostas Tsimikas and Rhys Williams all made their debuts 4️⃣ years ago 🙌 pic.twitter.com/msLqrOk9gT

Ο αριστερός μπακ τον «Reds», δεν ξεχνά. Έτσι, αποφάσισε, με έναν ξεχωριστό τρόπο, να τιμήσει τον «αδερφό» που απέκτησε στο «Άνφιλντ».

Με ένα τατουάζ στην αριστερή του παλάμη, θα έχει για πάντα τον Ζότα δίπλα του.

Tsimikas’ new tattoo for his manager and Diogo 🥺❤️‍🩹 pic.twitter.com/8tn2t46Lna

