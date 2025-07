Η Λίβερπουλ μπορεί πέρυσι στην περίοδο των μεταγραφών να πραγματοποίησε μόλις μία κίνηση, αυτή του Φεντερίκο Κιέζα, όμως φέτος «ξοδεύει δίχως αύριο».

Σύμφωνα με το «Athletic», οι «ρεντς» βρίσκονται κοντά στην απόκτηση Ούγκο Εκιτικέ. Πιο συγκεκριμένα, ο Ντέιβιντ Όρνστεϊν, αναφέρει πως Λίβερπουλ και Άιντραχτ Φρανκφούρτης έχουν έρθει σε συμφωνία και απομένουν οι λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του 23χρονου επιθετικού στο Άνφιλντ.

Ο Εκιτικέ παραχωρήθηκε δανεικός στην Άιντραχτ από την Παρί Σεν Ζερμέν, τον Φεβρουάριο του 2024. Ο γερμανικός σύλλογος τον Ιούλιο του ίδιου έτους αγόρασε τον Γάλλο, με ρίζες από το Καμερούν, έναντι 16,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Με την Άιντραχτ, ο ύψους 1,90μ. επιθετικός, πραγματοποίησε 64 συμμετοχές, σκόραρε 26 γκολ και μοίρασε 14 ασίστ. Σύμφωνα με τον Όρστεϊν, ο Εκιτικέ θα κοστίσει στη Λίβερπουλ 95 εκατομμύρια ευρώ.

Αν υλοποιηθεί η συμφωνία των δύο ομάδων, τότε η μεταγραφή του Εκιτίκε θα ισοφαρίσει το ρεκόρ πώλησης του γερμανικού συλλόγου, που κατέχει ο Ράνταλ Κόλο Μουανί με τη μεταγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν (95 εκατομμύρια ευρώ).

Ταυτόχρονα η μεταγραφή αυτή θα αποτελεί τη δεύτερη ακριβότερη στην ιστορία των «ρεντς», καθώς στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Φλόριαν Βιρτζ που κατέφθασε στο Μέρσεϊσαϊντ από την Μπάγερ Λεβερκούζεν έναντι 125 εκατομμυρίων ευρώ.

Θυμίζουμε πως η Λίβερπουλ, εκτός του Βιρτζ, απέκτησε στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο και τον Μίλος Κέρκεζ (46,9 εκατομμύρια ευρώ) και τον Ζερεμί Φρίμπονγκ (40 εκατομμύρια ευρώ). Στους«ρεντς» επέστρεψε, από τον δανεισμό του στη Βαλένθια, ο Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι (30 εκατομμύρια ευρώ).

🚨 Outline agreement between Liverpool & Eintracht Frankfurt for transfer of Hugo Ekitike to #LFC. Work needed to formally get it done; expected next day or so. If all add-ons met #SGE anticipate club-record sale (currently €95m). W/ @SebSB @TheAthleticFC https://t.co/Nzf8CkYD2R

— David Ornstein (@David_Ornstein) July 19, 2025