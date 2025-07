Στους ρυθμούς του… Κέβιν Ντε Μπρόινε, κινούνται όλοι στη Νάπολι!

Οι Πρωταθλητές Ιταλίας, ήταν που ήταν σε κατάσταση… μέθης, μετά την πανηγυρική φιέστα για την κατάκτηση της Serie A, ήρθε και το «κερασάκι» στην τούρτα.

Η ανακοίνωση τη απόκτησης του Κέβιν Ντε Μπρόινε, έκανε τους οπαδούς των «Παρτενοπέι», να ονειρεύονται ακόμα καλύτερες μέρες.

KING KEV IS HERE 👑

Η προετοιμασία για τη νέα σεζόν έχει ήδη αρχίσει. Μάλιστα, έγιναν γνωστοί και οι αριθμοί των ποδοσφαιριστών της ομάδας.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Kevin De Bruyne will wear the number 1️⃣1️⃣ shirt at Napoli. 🇧🇪💙🤍

Ο Βέλγος σταρ, επέλεξε το Νο11. Σε μια ωραία εκδήλωση προς τιμήν, που συνοδεύτηκε από συνέντευξη Τύπου, ο Ντε Μπρόινε φωτογραφήθηκε με τη νέα του φανέλα. Πόζαρε πανευτυχής, με το «11» να είναι στην πλάτη του.

Παράλληλα, στην προπόνηση, η Νάπολι του έκανε μια ξεχωριστή έκπληξη. Οι «Μπλε», του έδωσαν το Νο10, στην μπλούζα των προπονήσεων. Μια κίνηση, που δείχνει πόσο πολύ πιστεύουν στον 34χρονο μέσο, καθώς το «10», είναι κάτι παραπάνω από ιερό στο «Σαν Πάολο».

Αυτό φορούσε ο αείμνηστος Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ή αλλιώς… θεός για του κατοίκους της πόλης! Ο αριθμός του Αργεντίνου θρύλου, έχει αποσυρθεί από τη Νάπολι, κάτι που κάνει ακόμα πιο συμβολική την ενέργειά της, προς τον «KingKev».

Napoli retired the legendary No. 10 in 2000 for Diego Maradona.

25 years later, they’re making one exception.

Kevin De Bruyne gets to wear it… in training 👀🔟🇦🇷🇧🇪

