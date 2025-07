Στον Ιταλικό Νότο και συγκεκριμένα στη Νάπολι, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λορέντζο Λούκα.

Lorenzo is proud to be one of us! ✨

Οι Πρωταθλητές Ιταλίας, ανακοίνωσαν και επίσημα το μεσημέρι της Παρασκευής (18/07), την απόκτησή του από την Ουντινέζε.

Στα 9 εκατομμυρία ευρώ, η συμφωνία των δύο ομάδων, για τον δανεισμό του νεαρού φορ. Παράλληλα, υπάρχει και υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, στα 26 εκατομμύρια ευρώ.

🚨🔵 Lorenzo Lucca to Napoli, here we go! Verbal agreement in place with Udinese.

Package confirmed: €9m loan fee, €26m obligation to buy clause with add-ons.

The Italian striker will sign five year deal later this week. pic.twitter.com/34DlEAlNCF

