Η Άρσεναλ, πυροδότησε τη «βόμβα», εν ονόματι Νόνι Μαντουέκε.

Μέσω των Social Media, ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Άγγλου επιθετικού από τη Τσέλσι.

Welcome to The Arsenal, Noni Madueke 💨

Συνολικά 55 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα κόστισε η μεταγραφή του στους «κανονιέρηδες», οποίοι βλέπουν στον Μαντουέκε το μέλλον του συλλόγου.

Ο 23χρονος άσος, γίνεται ο 20ος, που κάνει το δρομολόγιο από το Δυτικό στο Βόρειο Λονδίνο. Μάλιστα, κατά σύμπτωση, θα φοράει και το Νο20 στη νέα του ομάδα!

Buy your Noni Madueke home shirt now, Gooners 👕

Με τη φανέλα των «Μπλε», ο Μαντουέκε έζησε πολλά πράγματα, αν και έμεινε μόλις δύο σεζόν στο «Στάμφορντ Μπρίτζ». Κατέκτησε δύο τίτλους, το Europa Conference League αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, προ ολίγων ημερών. Κατέγραψε συνολικά, 92 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 20 γκολ και 9 ασίστ.

Ο άλλοτε παίκτης της PSV, υπέργαρψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 και θα είναι «gunner», για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Talent in abundance.

Noni Madueke is a Gunner ✍️

Narrated by artist and Arsenal in the Community alumni, Stazzy 🎙️ pic.twitter.com/TfnkwG86Sz

— Arsenal (@Arsenal) July 18, 2025