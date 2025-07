Κίνηση για τον Αλεξάντερ Ίσακ, ετοιμάζεται να κάνει η Λίβερπουλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών.

Οι «reds», είναι διατεθειμένοι, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τη Νιουκάστλ και να συζητήσουν το ενδεχόμενο της μεταγραφής του.

Σύμφωνα με τον Ντέιβιν Όρνστεϊν, η Λίβερπουλ προσφέρει το εξωφρενικό ποσό των 138 εκατομμυρίων ευρώ!

🚨 Liverpool make approach to sign Alexander Isak from Newcastle United. #LFC say no formal bid + well aware #NUFC stance has always been: not for sale. But communicated interest in deal for 25yo Sweden international worth in region of £120m @TheAthleticFC https://t.co/qffFlyq9w3

Αυτό σημαίνει πως, αν οι «καρακάξες» αποδεχθούν την πρόταση, ο Σουηδός άσος θα γίνει η τρίτη πιο ακριβή πώληση στην ιστορία του ποδοσφαίρου! Πίσω μόνο από τους Νεϊμάρ και Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο 25χρονος επιθετικός, αποτελεί τον διακαή πόθο του Άρνε Σλότ. Ο προπονητής της Λίβερπουλ, τον θέλει εδώ και καιρό και η διοίκηση δείχνει διατεθιμένη να κάνει τα πάντα για τον προσθέσει στο δυναμικό της.

Ωστόσο, υπάρχει και «plan B» στο Μερσεϊσάιντ. Αν δεν προχωρήσει η περίπτωση του δεύτερου σκόρερ της Premier League, Εκιτικέ και Ροντρίγκο, ακολουθούν στη λίστα.

🚨🇫🇷 Hugo Ekitike case remains open as Newcastle sent official bid close to €80m on Monday; Eintracht want more.

👀 Liverpool can enter the race… only if Newcastle close the doors to Alexander Isak exit.

Newcastle are still there pushing for Ekitike but a lot depends on Isak. pic.twitter.com/tQRqRxrT0j

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2025