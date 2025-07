Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι με κάθε επισημότητα ο Άλβαρο Καρέρας.

Ο 22χρονος αμυντικός, πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με την Μπενφίκα και αυτή «εξαργυρώθηκε».

Συνολικά, 50 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα, στοίχησε η μεταγραφή στους Μαδριλένους, οι οποίοι είδαν στο πρόσωπό του αύριο του συλλόγου.

Το μεσημέρι της Τρίτης (15/07), ανακοινώθηκε και τυπικά και παρουσιάστηκε στον κόσμο και τους δημοσιογράφους.

🚨 Alvaro Carreras will wear the number 18 shirt at Real Madrid. 🤍🇪🇸

(Source: @RealMadrid) pic.twitter.com/4hyfRx22vJ

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 15, 2025