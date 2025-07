Παίκτης της Άστον Βίλα, με κάθε επισημότητα, ο Μάρκο Μπιζό.

Aston Villa is pleased to announce the signing of Marco Bizot from Stade Brestois. pic.twitter.com/oAsuiw87lh

Ο 34χρονος γκολκίπερ, μετά από εξαιρετικές σεζόν με την Μπρέστ, κατάφερε να κερδίσει τη μεταγραφή του στους «Χωριάτες».

Με τους Γάλλους, μέτρησε 148 συμμετοχές, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 40 αναμετρήσεις. Παράλληλα, ήταν εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας στην εξαιρετική πορεία των «Πειρατών» τα τελευταία χρόνια.

I’ve been speaking to a Brest fan recently and they sent me this video of their fans chanting the name of Marco Bizot on their final game of last season.

They said how good he was on and off the pitch and you can see how respected he is 👏 #avfcpic.twitter.com/J4Nsam6G3h

— 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 (@Total_Villa) July 14, 2025