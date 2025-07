Ο Άντι Κάρολ, άλλοτε διεθνής επιθετικός της Αγγλίας και γνωστός για το πέρασμά του από τη Λίβερπουλ, τη Γουέστ Χαμ και τη Νιούκαστλ, έκανε μια απρόσμενη επιλογή για τη συνέχεια της καριέρας του. Στα 36 του χρόνια, ο έμπειρος φορ συμφώνησε να αγωνιστεί τη νέα σεζόν στην Ντάγκεναμ εντ Ρέντμπριτζ, ομάδα που συμμετέχει στην National League South, την 6η (!) κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: Andy Carroll has joined sixth-tier side Dagenham and Redbridge on a 3-year contract.

Η είδηση της απόκτησής του ανακοινώθηκε την ίδια μέρα που ο σύλλογος πέρασε στα χέρια νέων ιδιοκτητών: μιας ομάδας ιδιωτών επενδυτών από το Κατάρ, οι οποίοι δείχνουν διάθεση να ενισχύσουν οικονομικά και αγωνιστικά την ομάδα, με στόχο να τη φέρουν σταδιακά σε υψηλότερες κατηγορίες.

Ο Κάρολ, παρότι βρίσκεται στο φινάλε της καριέρας του, προέρχεται από μια ιδιαίτερα αξιόλογη σεζόν με τη φανέλα της Μπορντό, όπου σε 23 εμφανίσεις σημείωσε 11 γκολ, δείχνοντας πως διατηρεί την εκτελεστική του ικανότητα.

Η μεταγραφή του στην Ντάγκεναμ εντ Ρέντμπριτζ προκάλεσε έκπληξη τόσο στην Αγγλία όσο και στη Γαλλία, καθώς θεωρείτο πως ο Κάρολ θα συνέχιζε σε επίπεδο Championship ή League One. Ο ίδιος, ωστόσο, φέρεται να πείστηκε από το φιλόδοξο πλάνο των νέων ιδιοκτητών, που επιθυμούν να επενδύσουν δυναμικά και να «ανεβάσουν» τον σύλλογο σταδιακά στο επαγγελματικό επίπεδο.

Η Ντάγκεναμ εντ Ρέντμπριτζ, ένας σύλλογος με ιστορία στο αγγλικό non-league ποδόσφαιρο, βλέπει στο πρόσωπο του Κάρολ έναν ηγέτη εντός κι εκτός αγωνιστικών χώρων, που μπορεί να προσελκύσει ενδιαφέρον και να ανεβάσει την αγωνιστική ποιότητα της ομάδας.

Με συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Αγγλίας και σημαντική παρουσία στην Premier League τα προηγούμενα χρόνια, η παρουσία του Κάρολ σε μια ομάδα 6ης κατηγορίας αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα — και παράδοξα — γεγονότα της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου στην Αγγλία.

“I’m showing everyone that I’m just playing for the love of football, not for the money” 💬

Andy Carroll on why he chose to sign for Dagenham & Redbridge ⚽️ pic.twitter.com/4xrO5YJHHu

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 12, 2025