Ο Νόνι Μαντουέκε, πρέπει να θεωρείται παίκτης της Άρσεναλ. Οι διοικούντες των «κανονιέρηδων», τα έχουν βρει σε όλα με την Τσέλσι. Συμφωνία κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ και οι ανακοινώσεις, προ των πυλών.

Μάλιστα, ο Άγγλος άσος, έχει ήδη επιστρέψει στην πατρίδα του. Τα καθιερωμένα ιατρικά και υπογραφές για την τυπική ολοκλήρωση της μετακίνησής του στους «gunners».

🚨🩺 Noni Madueke has returned to England from the US with medical tests to follow as new Arsenal player.

All documents are ready between clubs after £52m package deal agreed on Thursday. pic.twitter.com/2o2V4PFLoQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2025