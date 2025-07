Δυσάρεστα νέα για την Κρίσταλ Πάλας καθώς την νέα σεζόν θα αγωνιστεί στο UEFA Conference League. Η Πάλας ήταν η ομάδα που κέρδισε εισιτήριο για το Europa League, από τον θεσμό του κυπέλλου, κερδίζοντας τη Μάντσεστερ Σίτι στον τελικο του FA cup με 1-0.

Ο ιδιοκτήτης της Λυών, Τζον Τέξτορ, έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών απο την Κρίσταλ Πάλας. Και οι δύο σύλλογοι προκρίθηκαν στο Europa League με βάση την επίδοσή τους, αλλά φαίνεται να έχουν παραβιαστεί οι κανόνες της UEFA σχετικά με την ιδιοκτησία πολλών συλλόγων.

Η πολύπλοκη υπόθεση για την UEFA θα μπορούσε να διευθετηθεί υπέρ της Πάλας, εάν επιβεβαιωνόταν ο αναγκαστικός υποβιβασμός της Λυών από τη Ligue 1. H Γαλλική ομάδα όμως δικαιώθηκε και έτσι θα αγωνιστεί κανονικά στο πρωτάθλημα όπως επίσης και στο Europa League.

Ως εκ τούτου απέρριψε εκείνη της Κρίσταλ Πάλας θα αγωνιστεί στο UEFA Conference League.

🚨 OFFICIAL: UEFA announce Crystal Palace won’t be playing in the Europa League next season.

Palace to play in the Conference League per UEFA rules. pic.twitter.com/kuiGpiQVGq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2025