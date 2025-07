Ο Λαμίν Γιαμάλ εντυπωσιάζει την ποδοσφαιρική κοινότητα με τα επιτεύγματά του. Φίλαθλοι, συμπαίκτες και αντίπαλοι, υποκλίνονται στο ταλέντο του.

Όντας ακόμα έφηβος, με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Συνολικά, σε δύο σεζόν μετρά 106 παιχνίδια, με 25 γκολ και 34 ασίστ.

Ο Ισπανός, έχει γίνει δέκτης πολλών κολακευτικών σχολίων. Τελευταίος, που έπλεξε το εγκώμιό του, ήταν ο Τόνι Κρος.

Ο άλλοτε άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, σε πρόσφατες δηλώσεις του, αποθέωσε τον νεαρό σταρ.

«Μπήκα κι εγώ στην πρώτη ομάδα της Μπάγερν στα 17 μου, αλλά δεν ήμουν στο επίπεδο του Λαμίν Γιαμάλ – αυτό που κάνει είναι ΘΕΑΜΑΤΙΚΟ. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο σε αυτή την ηλικία!

Η συνέπεια είναι αυτή που με εντυπωσιάζει περισσότερο, επειδή το φυσικό του ταλέντο είναι προφανές.

Αυτό που τον κάνει ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ είναι το πώς θέλει πάντα την μπάλα, πάντα αναδεικνύεται στις δύσκολες στιγμές. Στα 17 του, αυτό δεν είναι φυσιολογικό.

Έχει ήδη κάνει δύο λαμπρές σεζόν – η τελευταία ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Δεν έχω ξαναδεί παιδί σαν αυτόν!».

❗️Toni Kroos: “I also joined the first team at 17, but I wasn’t at Lamine Yamal’s level. What he’s doing is insane. I’ve never seen anything like it at this age. I’m talking about consistency in performance because the natural talent is obvious.”

