Η Άρσεναλ θέλει να κάνει δικό της τον Νόνι Μαντουέκε και το δείχνει. Οι «κανονιέρηδες», κατέθεσαν επίσημη πρόταση στην Τσέλσι για την απόκτησή του.

Το ποσό φτάνει στα 58.000.000€, μαζί με τα μπόνους. Ωστόσο, υπάρχει μία απόκλιση, σε σχέση με τα θέλω των «Μπλε». Οι συμπολίτες, ζητούν 6.000.000€ παραπάνω. Έτσι, ψάχνουν να βάλουν στα ταμεία τους όσα χρήματα έβαλε και η Νότιγχαμ Φόρεστ, από την πώληση του Ελάνγκα στη Νιούκαστλ.

Good relationship between clubs as talks continue, Madueke agreed terms with Arsenal. pic.twitter.com/AVsqEZ0GXg

Chelsea want more than £50m fixed as Elanga/similar deals remain their reference.

🚨🔴⚪️ EXCL: Arsenal have submitted initial bid for Noni Madueke around £50m package, add-ons included.

Η Άρσεναλ τα έχει βρει σ’ όλα με τον παίκτη. Ο Άγγλος διεθνής, είναι θετικός στην προοπτική αυτή, βλέποντας στο πλάνο του Αρτέτα αυτό που θέλει. Παράλληλα, η «κοσμοσυρροή» παικτών στην ίδια θέση στην Τσέλσι, έχει ενισχύσει την θέλησή του να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

🚨🔴⚪️ Arsenal will have direct talks with Chelsea soon to discuss Noni Madueke deal.

There’s gap in valuation between the clubs but negotiations will now follow to understand if/how to proceed.

Noni Madueke has agreed a five year contract with Arsenal, as revealed. pic.twitter.com/esFPOlkGRq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2025