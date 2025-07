Η απώλεια του Ντιόγκο Ζότα, έχει συγκλονίσει την ποδοσφαιρική κοινότητα. Παίκτες, προπονητές και φίλαθλοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, από τον θάνατο των δύο αδερφών.

Τρανό παράδειγμα αποτελούν οι Ντιόγκο Ντάλοτ και Μπρούνο Φερνάντες. Οι δύο Πορτογάλοι συμπαίκτες του, δεν μπορούν να πιστέψουν τον χαμό του. Κάτι που έγινε αντιληπτό και στη κηδεία του αδικοχαμένου σταρ, που λύγισαν κατά τη διάρκεια της τελετής.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αντιλαμβάνεται και σέβεται το πένθος των δύο παικτών της. Έτσι, σε μία άκρως συγκινητική κίνηση, αποφάσισε να δώσει επιπλέον μέρες ξεκούρασης και στους δύο.

