Η απώλεια του Ντιόγκο Ζότα έχει συγκλονίσει το παγκόσμια κοινότητα. Το πρωί του Σαββάτου (06/07), πραγματοποιήθηκε η κηδεία των δύο εκλιπόντων, σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου, αλλά και απλός κόσμος, έδωσαν το παρών στο ύστατο χαίρε του Πορτογάλου.

Κάποιοι, αν και ήθελαν να παρευρεθούν, λόγω υποχρεώσεων δεν τα κατάφεραν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν, οι Κιλιάν Εμπαπέ και Ουσμάν Ντεμπελέ. Οι δύο Γάλλοι σκόραραν αφιερώνοντας τα γκολ τους στον αδικοχαμένο συνάδελφό τους.

Πρώτος, ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν. Οι Παριζιάνοι αντιμετώπισαν την Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Ο Ντεμπελέ με γκολ στις καθυστερήσεις, «σφράγισε» τη νίκη της ομάδας του, γράφοντας το τελικό 2-0. Την ώρα των πανηγυρισμών, έκατσε στο έδαφος και μιμήθηκε την χαρακτηριστική κίνηση του Ντιόγκο. Σα να παίζει βιντεοπαιχνίδια, το αγαπημένο χόμπι του 28χρονου.

Dembele hit Jota’s FIFA celebration after sealing the win for PSG 🥹❤️ pic.twitter.com/Ch0gxgfYj5

— ESPN FC (@ESPNFC) July 5, 2025