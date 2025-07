Με την τελευταία είδηση της μεταγραφής του Θουμπιμέντι στην Άρσεναλ, οι «κανονιέρηδες» δημιουργούν μια τριάδα στα χαφ με κοινό πέρασμα απο την Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Συγκεκριμένα οι Όντεγκαρντ, Μερίνο και Θουμπιμέντι έχουν υπάρξει συμπαίκτες στην Ρεάλ Σοσιεδάδ τη σεζόν 2019/20. Αγωνίστηκαν και οι τρεις μαζί για πέντε ματς με τον νεαρό τότε Θουμπιμέντι να παίρνει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής στην ομάδα των Βάσκων.

Μάρτιν Όντεγκαρντ: Από τους δανεισμούς της Ρεάλ Μαδρίτης στην…Ιθάκη της Άρσεναλ

Ο Μάρτιν Όντεγκαρντ αποκτήθηκε απο την Ρεάλ Μαδρίτης το 2015 σε ηλικία 16 ετών ως το επόμενο μεγάλο ταλέντο του Νορβηγικού ποδοσφαίρου. Τα 4 εκατ. ευρώ που έβαλε στα ταμεία της η Στρέμσγκοντσετ για τον νεαρό εξτρέμ αποτελούν ρεκόρ για την ηλικία του παίκτη. Τις δύο πρώτες σεζόν αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα της Μαδρίτης καταγράφοντας 62 συμμετοχές, 5 γκολ και 8 ασσίστ.

Το καλοκαίρι του 2017 «ανέβηκε» στην πρώτη ομάδα της Ρεάλ όμως εκεί δεν κατάφερε να πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής. Τόσο το «λαμπερό» ρόστερ των «μερένχες» όσο και η μικρή του εμπειρία δεν βοήθηκαν για να φορέσει τη φανέλα με τα λευκά. Την περίοδο 2017-2019 αγωνίστηκε δανεικός σε ομάδες του ολλανδικού πρωταθλήματος όπου εκεί ολοκλήρωσε τις πρώτες του γεμμάτες σεζόν. Με την φανέλα της Φίτεσε την σεζόν 2018/19 θα καταγράψει 39 συμμετοχές με 11 γκολ και 13 ασσίστ, μέρος της κορυφαίας ενδεκάδας του πρωταθλήματος.

DEAL DONE: Martin Ødegaard has signed for Vitesse Arnhem on a season-long loan from Real Madrid.

Την επόμενη χρονιά ξανά δανεικός. Αυτήν την φορά στην Ρεάλ Σοσιεδάδ. Με την φανέλα των Βάσκων θα καθιερωθεί στην θέση του «δεκαριού», θα δείξει τα πρώτα ηγετικά στοιχεία και τα ολοκληρώσει την σεζόν με 36 συμμετοχές, 7 γκολ και 9 ασσίστ. Εκεί θα συνυπάρξει πέντε φορές στην βασική ενδεκάδα με του Μερίνο και Θουμπιμέντι.

Η σεζόν του 2020/21 ξεκινάει με τον Όντεγκαρντ στον πάγκο της Ρεάλ. Εννία συμμετοχές κυρίως ερχόμενος από τον πάγκο, χώρις συμμετοχή σε γκολ. Το Δεκέμβρη θα αποφασίσει να αποχωρήσει ξανά. Αυτή η φόρα όμως ήταν και η τελευταία. Ταξίδι στην Αγγλία και το Λονδίνο για λογαριασμό της Άρσεναλ. Εκεί «έδεσε» το γλυκό για τον Νορβηγό. Αγωνίστηκε βασικός μέχρι το τέλος της σεζόν καταγράφοντας 20 συμμετοχές με 2 γκολ και 2 ασσίστ.

Το καλοκαίρι οι «κανονιέρηδες» θα τον αποκτήσουν δίνοντας στην Ρεάλ Μαδρίτης το ποσό των 40 εκατομ. ευρώ. Τα υπόλοιπα είναι… ιστορία. Βασικός και αναντικατάστατος στον πλάνο του Αρτέτα, μετράει 198 συμμετοχές μέχρι στιγμής με 41 γκολ και 31 ασσίστ. Ο αρχηγός της Άρσεναλ μετά από αρκετούς δανεισμούς, έχει βρει πλεόν την Ιθάκη του.

Martin Ødegaard to Arsenal, here we go and deal confirmed! Permanent move – bit less than €40m to Real Madrid. Personal terms already agreed on five years contract. 🇳🇴 #AFC

Edu and Arteta wanted Ødegaard as only priority since June, strategy was correct… and now, done deal. pic.twitter.com/2LCaiEiKD0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2021