Ο Τζαμάλ Μουσιάλα είναι ο άτυχος της αναμέτρησης της Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου. Δευτερόλεπτα πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο 22χρονος Γερμανός κυνήγησε μια «χαμένη» μπαλιά και ήρθε σε επαφή με τον Ντοναρούμα, ο οποίος άθελα του τον τραυμάτησε σοβαρά.

Ο Ιταλός γκολκίπερ στην προσπάθεια του να μπλοκάρει την μπάλα έπεσε πάνω στον δεξιό αστράγαλο του Μουσιάλα προκαλόντας τον τραυματισμό του.

Αμέσως το ιατρικό επιτελείο της Μπάγερν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με τον νεαρο Γερμανό να αποχωρεί με το φορείο.

Oh God, oh God, oh God… Musiala’s catastrophic injury!!!!

⚠️ The clip may not be suitable for some.#FIFACWC #psgbayern pic.twitter.com/mIhAEFA7ph

