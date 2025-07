Το τελευταίο αντίο στον Ντιόγκο Ζότα και τον αδερφό του είπαν το πρωί του Σαββάτου (7/5) στο Γκόντομαρ της Πορτογαλίας συγγενείς και φίλοι. Εκατοντάδες κόσμος από τον χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο δώσαν το παρών στο τελευταίο αντίο των δύο ποδοσφαιριστών που σκοτώθηκαν την περασμένη Πέμπτη (3/7) σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Παρών ήταν και ο Φερνάντο Σάντος, ο προπονητής που έκανε το ντεμπούτο του στην εθνική Πορτογαλίας ο Ζότα, όπως επίσης και αρκετά πρόσωπα της Λίβερπουλ.

Βίρτζιλ Βαν Ντάικ και Άντι Ρόμπερτσον εισήλθαν κρατώντας στεφάνια με τους αριθμούς «20» του Ζότα και το «30» του Αντρέ Σίλβα αντίστοιχα.

O καλός του φίλος Ρούμπεν Νέβες ταξίδεψε από την Αμερική, έχοντας μόλις χθες ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Αλ Χιλάλ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Ήταν εκεί για να συμπαρασταθεί στην γυναίκα του αδικοχαμένου φίλους του και ήταν από αυτούς που σήκωσαν το φέρετρο του 28χρονου, κατά τη διάρκεια της εξόδιου ακολουθίας.

Diogo Jota’s wife, Rute Cardoso, breaks down in tears as she helps carry his coffin at his funeral in Gondomar. 💔

A devastating scene that has shaken the football world.

Rest in peace, Diogo. 🕯️❤️ pic.twitter.com/3gh2XMm8sL

— OnePlanet (@_one1planet) July 5, 2025