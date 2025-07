Ο Τιάγκο Σίλβα αποτελεί την ηγετική μορφή του ρόστερ της Φλουμινένσε. Στα 40 του, πολύπειρος και με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, δικαίως είναι ο αρχηγός της.

Καπετάνιο ενός πλοίου δεν σε κάνουν τα γαλόνια. Το ίδιο ισχύει και για τον Βραζιλιάνο αμυντικό. Δε φοράει το περιβραχιόνιο της ομάδας λόγω της εμπειρίας του, αλλά λόγω του χαρακτήρα του.

Αυτό απέδειξε και λίγο πριν την αναμέτρηση κόντρα στην Ίντερ, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Σε μια ηγετική κίνηση, πήρε τον λόγο στα αποδυτήρια, για την τελευαταία ομιλία πριν τη σέντρα. Τα λόγια του συγκίνησαν άπαντες.

«Μην περιμένεις μέχρι μετά τον αγώνα για να πεις, «Τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά;» ΟΧΙ! Συγκινούμαι, θα καταλάβεις…

Το 2014, έπαιζα στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Βραζιλία. Σε μια από τις μέρες μας, γύρισα σπίτι. Ο πατριός μου εμφανίστηκε – ο άνθρωπος που με έκανε αυτό που είμαι σήμερα. Ήταν άρρωστος. Δεν ήξερα πόσο σοβαρό ήταν.

Επέστρεψα στην εθνική ομάδα. Τα πράγματα τελείωσαν όπως τελείωσαν. Νοσηλεύτηκε. Έπρεπε να επιστρέψω στο Παρίσι για την προετοιμασία… Μετά από έναν από τους αγώνες του πρώτου πρωταθλήματος, η γυναίκα μου με πήρε τηλέφωνο: «Ο πατριός σου πέθανε».

Καταλαβαίνεις τι εννοώ με αυτό; Δεν πήγα να τον δω στο νοσοκομείο επειδή νόμιζα ότι θα γινόταν καλύτερα. Ότι θα ήταν καλά και ότι επέστρεψα στο Παρίσι…

Αυτό που θέλω να πω είναι: Μην αφήνεις τα πράγματα για αργότερα αν μπορείς να τα κάνεις τώρα. Στο παρόν. Μην περιμένεις – μπορεί να μην υπάρχει χρόνος.

Απολαύστε τη στιγμή, απολαύστε την με χαρά αλλά και με ευθύνη. Ωστόσο, πρέπει να τελειώσουμε τον αγώνα με 11 παίκτες. Μην το κάνετε άδικο, μείνετε πιστοί στην ομάδα. Ανταγωνιστείτε. Είθε ο Θεός να μας ευλογεί. Πάμε!»

Thiago Silva’s speech to his teammates before beat Inter in the Club World Cup. 👏

They don’t make leaders like him anymore. ❤️ pic.twitter.com/rKcradG0iK

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 4, 2025