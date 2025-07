Μέχρι τις 15 Ιουλίου λογικά η Ευρωλίγκα θα ανακοινώσει τον τόπο που θα φιλοξενήσει το επόμενο φάιναλ φορ με την Αθήνα και το Βελιγράδι να είναι οι δύο πόλεις που το διεκδικούν.

Η ελληνική πρωτεύουσα έχει πολλές πιθανότητες να είναι η οικοδέσποινα και αν συμβεί αυτό θα είναι η πρώτη φορά μετά το 2007 όπου η κορύφωση της μεγαλύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί στο ΟΑΚΑ εκεί όπου ο Παναθηναϊκός είχε στεφθεί – τότε – για 4 η φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης.

Οι μνήμες έχουν ήδη ξυπνήσει και δεν έχουν να κάνουν τόσο (μόνο) με τον χώρο διεξαγωγής του φάιναλ φορ, αλλά κυρίως με την ομάδα που φτιάχνουν οι Πράσινοι και η οποία, όταν ολοκληρωθεί και η επικείμενη μεταγραφή του Γιόνας Βαλαντσιούνας, θα είναι η καλύτερη βερσιόν του Παναθηναϊκού όλων των εποχών.

Jonas Valanciunas will travel to Athens to pass his medicals ahead of the expected move to Panathinaikos 🇬🇷✈️

When will he arrive?

— BasketNews (@BasketNews_com) July 4, 2025