Τέλος στη σπουδαία καριέρα του βάζει ο Ιβάν Ράκιτιτς. Όπως ανακοίνωσε ο προπονητής της Χάιντουκ Σπλίτ, Γκονζάλο Γκαρσία, ο παίκτης έχει πάρει την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

«Ο Ράκιτιτς ολοκλήρωσε την καριέρα του. Είναι έξυπνος, έχει καλές ιδέες και καταλαβαίνει το ποδόσφαιρο. Αλλά περνάει μια δύσκολη περίοδο: η μετάβαση από τα παπούτσια στο κοστούμι και τη γραβάτα δεν είναι ποτέ εύκολη», τόνισε ο Ισπανός τεχνικός σε δηλώσεις του σε κροατικό μέσο.

Ivan Rakitic has announced his retirement from professional football.

All the best on your new adventure, Ivan! 💙❤ pic.twitter.com/sxyWtZnDoD

