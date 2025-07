Το όνομα του Μίλος Πάντοβιτς εμπλέκεται τις τελευταίες ώρες με τον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βουλγαρία, που κάνει λόγο για αρχικές επαφές της ομάδας της Θεσσαλονίκης, αλλά και της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Exclusive: #PAOK and #CSKASofia have both made initial contact with FK #TSC Bačka Topola regarding Milos #Pantović.

Talks are still at an early stage, with nothing advanced yet.@BalkansSports_ pic.twitter.com/AMHXdxnNZc

— Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) July 3, 2025