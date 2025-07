Σύμφωνα με την Opta, η Τσέλσι συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να «σηκώσει» αυτό το ιδιαίτερο τρόπαιο. Οι «μπλε» με 26,44% πιθανότητες κατάκτησης, βρίσκονται στην πρώτη θέση, ενώ δεύτερη συναντάμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν (24,9%).

Μετά το πέρας της φάσης των 16, στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, ξεχωρίζει το ζευγάρι Παρί Σεν Ζερμέν- Μπάγερν Μονάχου αλλά και αυτό ανάμεσα στη Ντόρτμουντ και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ταυτόχρονα η Τσέλσι, το φαβορί σύμφωνα με την Opta, αντιμετωπίζει την Παλμέιρας.

𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟓: Opta Supercomputer Predictions 📈

With the round of 16 complete, the Opta supercomputer’s Club World Cup predictions break down each team’s chances of success.

Here are its latest projections…

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 2, 2025