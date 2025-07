Ακόμα μία… προσθήκη αναμένεται να έχει ο Μάρκο Νίκολιτς στην προετοιμασία της ΑΕΚ καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται στην Ολλανδία και ο Φρανζί Πιερό. Ο διεθνής φορ είχε ολιγοήμερη άδεια μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την Αϊτή και πλέον μετρά αντίστροφα για να πιάσει δουλειά.

Κάτι που σημαίνει πως ο Σέρβος τεχνικός θα έχει πλέον διαθέσιμο όλο το ρόστερ, με εξαίρεση τον Ορμπελίν Πινέδα που είναι ο μοναδικός που απουσιάζει. Ο Μεξικανός θα ενσωματωθεί απευθείας στην Αθήνα καθώς συνεχίζει ακόμη στο Gold Cup με το Μεξικό.

Day 9 – and we keep going! 🇳🇱🟡⚫️#aekfc #aekfcseason2025_2026 #preseason pic.twitter.com/lNKVi5hdNA

— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) July 1, 2025