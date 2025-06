Ο Μελ Γκίμπσον θα διαμείνει στην ιστορική μονή, γνωστή και ως Σερβικό Μοναστήρι, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά κέντρα του Ορθόδοξου Χριστιανισμού.

Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Μελ Γκίμπσον έφτασε στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου στο Άγιο Όρος, όπου αναμένεται να παραμείνει τις επόμενες ημέρες.

Η άφιξη του πολυβραβευμένου καλλιτέχνη, γνωστού για τις επιτυχημένες ταινίες του και το έντονο θρησκευτικό του ενδιαφέρον, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον.

Ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον βρέθηκε στο Άγιον Όρος, όπου απαθανατίστηκε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, δεχόμενος αγιασμό από Ορθόδοξο μοναχό.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα του Μελ Γκίμπσον κατά την παραμονή του στη Μονή Χιλανδαρίου.

«Ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο δυνατή σύνδεση με τον Θεό πουθενά όσο εδώ», είπε ο ηθοποιός του Χόλιγουντ.

Mel Gibson arrived today at the Holy Monastery Hilandar, where he will stay for the next few days.

«I have never felt such a strong connection with God anywhere as here» said the Hollywood actor. pic.twitter.com/KjDP3raFsP

— Orthodox Ethos (@OrthodoxEthos) June 27, 2025