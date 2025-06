Με δημιουργικότητα και κινηματογραφική φαντασία, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε την απόκτηση του Πέδρο Τσιριβέγια με έναν τρόπο που σπάνια βλέπουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αντί για το κλασικό βίντεο με highlights, οι «πράσινοι» επέλεξαν ένα animation βίντεο που διηγείται σαν παραμύθι την πορεία του Ισπανού χαφ.

Από τη Βαλένθια στα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, στη Λίβερπουλ του Κλοπ, στο πέρασμα από την Ολλανδία και την ηγετική παρουσία στη Ναντ, ο Τσιριβέγια παρουσιάζεται ως ένας σύγχρονος ήρωας που διαλέγει την πρόκληση της Αθήνας. Το σύνθημα του βίντεο «Now, Athens calls. Pedro is green.» (τώρα καλεί η Αθήνα. Ο Πέδρο είναι πράσινος), δίνει τον τόνο για όσα έρχονται.

O νεοαποκτηθείς Ισπανός μέσος θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό με το νούμερο “4” στη φανέλα του, το οποίο φορούσε και στην Ακαδημία της Λίβερπουλ, καθώς το αγαπημένο του “5” πρόλαβε να το… καπαρώσει ο Τουμπά.

Born in Valencia, shaped at Liverpool, forged under Klopp at Anfield.

He took the hard road—through the Netherlands to Nantes, where he became a leader.

Now, Athens calls. 🏛️@pedrochb97 is green. ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/9uuBDpFh2T

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 28, 2025