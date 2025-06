Το Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2025, που διεξάγεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μπαίνει στην τελική του ευθεία και την Κυριακή (29/06) θα προκύψει η νέα Πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μετά από δύο «δραματικούς» ημιτελικούς την Πρασκευή (27/06), με φινάλε για…καρδιακούς, Ισπανία και Βέλγιο «επιβίωσαν» και θα αναμετρηθούν για δεύτερη συνεχή διοργάνωση στο μεγάλο τελικό!

Οι δύο φιναλίστ πέρασαν δύσκολα μέχρι να «τσεκάρουν» το εισιτήριο τους. Οι μεν Ισπανίδες επικράτησαν με 66-65 της Γαλλίας, με μεγάλη πρωταγωνίστρια την 19χρονη Άγουα Φαμ (19 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 31 PIR) και την Ηλιάνα Ρουπέρ να αστοχεί στη βολή που θα έστελνε το ματς στην παράταση, στέλνοντας στα… ουράνια της παίκτριες της Μιγκέλ Μέντεθ.

¡A LA FINAL! 🇪🇸

SPAIN ARE BACK IN THE FINALS! #EuroBasketWomen x @BaloncestoESP

— FIBA Women’s EuroBasket (@EuroBasketWomen) June 27, 2025