Μια επική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο κόκκινο χαλί της πολυαναμενόμενης ταινίας «F1» στην πρεμιέρα της στο Λονδίνο. Μετά από 31 χρόνια από την συνεργασία τους στη ταινία τρόμου «Interview with a Vampire», ο Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) υποδέχτηκε τον παλιό του φίλο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) με μια αγκαλιά και ένα θερμό χαμόγελο, έξω από το Cineworld Leicester Square. Ο πρωταγωνιστής του «F1» επέλεξε ένα πράσινο κοστούμι Anderson & Sheppard, λευκό πουκάμισο, μεταξωτό φουλάρι και γυαλιά ηλίου, ενώ ο σταρ του «Top Gun» φόρεσε ένα σκούρο γκρι κοστούμι, ανοιχτόχρωμο πουκάμισο και μαύρα παπούτσια.

Στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου της Αν Ράις (Anne Rice) ο Κρουζ και ο Πιτ υποδύονται τους βρικόλακες Lestat και Louis, αντίστοιχα. Yπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Νιλ Τζόρνταν (Neil Jordan), στο πλευρό τους συμπρωταγωνίστησαν οι Στίβεν Ρία (Stephen Rea), Αντόνιο Μπαντέρας (Antonio Banderas), Κρίστιαν Σλέιτερ (Christian Slater) και η νεαρή Κίρστεν Ντανστ (Kirsten Dunst).

Παρ’ όλο που αυτή ήταν η μοναδική φορά που βρέθηκαν στη μεγάλη οθόνη οι δρόμοι τους διασταυρώνονται μέσω κοινών συνεργατών. Η ταινία “F1” σκηνοθετείται από τον Τζόζεφ Κοσίνσκι (Joseph Kosinski) και παράγεται από τον Τζέρι Μπρουκχάιμερ (Jerry Bruckheimer), την ίδια ομάδα πίσω από την επιτυχία του Κρουζ το 2022, «Top Gun: Maverick».

Πρόσφατα ο Πιτ αποκάλυψε στο E! News, με χιούμορ την προϋπόθεση για να βρεθεί ξανά στην ίδια ταινία με τον Κρουζ. «Λοιπόν, δεν πρόκειται να κρεμαστώ από αεροπλάνα και τέτοια πράγματα. Οπότε, όταν κάνει ξανά κάτι που είναι στο έδαφος, τότε ναι», είπε χαρακτηριστικά.

Μετά την πρεμιέρα της ταινίας ο Κρουζ έγραψε στο Instagram και στο X: «Καταπληκτική νύχτα στον κινηματογράφο με τους φίλους μου. Παιδιά, σκίσατε».

Aξίζει να σημειωθεί ότι στο πλευρό του Πιτ, ήταν η σύντροφός του, Ινές ντε Ραμόν (Ines de Ramon) η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις με μία ολοκέντητη δημιουργία Fendi από τη συλλογή ‘Ανοιξη 2024, σύμφωνα με το People.

Την συνδύασε άψογα με μια τσάντα του οίκου με κρόσσια, ασημί πέδιλα και διαμαντένια σκουλαρίκια-κρίκους. Πέρα από την λαμπερή εμφάνιση, το ζευγάρι δεν απέφυγε τις διακριτικές εκδηλώσεις τρυφερότητας στο κόκκινο χαλί. Ο φωτογραφικός φακός τους συνέλαβε να κρατιούνται χέρι-χέρι, ενώ η Ραμόν εντοπίστηκε σε μια στιγμή να φτιάχνει το μαντήλι του Πιτ.

