Σε μια από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές του συνεντεύξεις, ο Ισπανός ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ άνοιξε την καρδιά του και μίλησε με ειλικρίνεια για άγνωστες πτυχές της ζωής του, της οικογένειάς του και της σχέσης του με τη σύζυγό του Πενέλοπε Κρουζ. Στη συνέντευξή του στους New York Times, αποκάλυψε μεταξύ άλλων τη δυσκολία που βίωσαν ως ζευγάρι με την επιλόχεια κατάθλιψη που πέρασε η Πενέλοπε μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, το 2011.

«Η εγκυμοσύνη δεν ήταν το πρόβλημα. Ήταν η κατάθλιψη μετά. Δεν μπορούσε να την εκφράσει, ήταν κάτι νέο για εκείνη. Και εγώ, δυστυχώς, δεν μπόρεσα να καταλάβω τότε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Το κατάλαβα αργότερα», δήλωσε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός.

Ο Μπαρδέμ μίλησε με θαυμασμό για τη δύναμη της Πενέλοπε, χαρακτηρίζοντάς την «γενναία, δυνατή και υπέροχη γυναίκα» που μπόρεσε τελικά να μοιραστεί την εμπειρία της, έστω και αργότερα. Όπως εξηγεί, εκείνη την εποχή η ίδια αναρωτιόταν αν είναι «σωστό» να αισθάνεται άσχημα ενώ «υποτίθεται πως έπρεπε να νιώθει ευτυχισμένη».

Στη συνέντευξη αναφέρθηκε και στον δικό του αγώνα με την κατάθλιψη, την περίοδο που γύριζε το No Country for Old Men, το 2007. Όπως είπε, βρισκόταν σε συναισθηματική απόσταση από τη ζωή, αφού είχε μόλις χωρίσει, και χρειάστηκε καιρός για να ανακάμψει.

Ο ηθοποιός μίλησε ακόμα για τη δύσκολη σχέση του με τον πατέρα του, ο οποίος αποστασιοποιήθηκε όταν ο Μπαρδέμ συμμετείχε σε ταινίες με ομοφυλοφιλικό περιεχόμενο. Σε αντίθεση, η μητέρα του, Πιλάρ Μπαρδέμ, υπήρξε για εκείνον πρότυπο καλλιτέχνη και κοινωνικού αγωνιστή.

Όσο για τη σημερινή του ζωή, παραμένει μόνιμος κάτοικος Μαδρίτης μαζί με την Πενέλοπε και τα δύο παιδιά τους, Λέο και Λούνα, αν και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τούς αναγκάζουν να ταξιδεύουν συχνά. Τόνισε τη σημασία που έχει για εκείνον η παραμονή στην Ισπανία και η συμμετοχή στα κοινά.

«Δεν θυμάμαι πια πώς ήταν η ζωή μου πριν αποκτήσω παιδιά», εξομολογείται, προσθέτοντας πως ο αποχωρισμός από αυτά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τού προκαλεί πραγματικό σωματικό πόνο.

Αν μη τι άλλο μια ανθρώπινη μαρτυρία για τις δυσκολίες, την ευθύνη και την αγάπη που κρατούν μια οικογένεια ενωμένη.