Η Αναστασία καταφέρνει για ακόμα μια φορά να κερδίσει τις εντυπώσεις στα MAD VMA 2025 με την ταλαντούχα τραγουδίστρια να αποθεώνεται από το κοινό.

Το διαμαντένιο κορίτσι της ελληνικής δισκογραφίας, αφού μαγνήτισε τα βλέμματα στο red carpet, παρέλαβε το βραβείο για το «Καλύτερο ελληνικό χορευτικό» με την τεράστια επιτυχία της «Σιγά το Πράμα», ένα τραγούδι που έχει ξεπεράσει τα 16 εκ. streams στο Spotify και τον ίδιο αριθμό προβολών στο YouTube!

Η ταλαντούχα Αναστασία κέρδισε τις εντυπώσεις όλων με την εμφάνισή της στη σκηνή των βραβείων!

Η πολυδιάστατη καλλιτέχνιδα ανέβηκε στο stage με ένα μοναδικό show ερμηνεύοντας το smash hit της «Φιλικά» από το άλμπουμ της «Σαν Όνειρο», και αποφάσισε να χαρίσει παράλληλα μια από τις πιο εντυπωσιακές και αξιομνημόνευτες στιγμές της βραδιάς. Πώς; Η Αναστασία υποδέχτηκε στο act της τη Γωγώ Τσαμπά η οποία εμφανίστηκε με το τραγούδι «Τα Καγκέλια», και έπειτα οι δυο τους ερμήνευσαν το τραγούδι της Αναστασίας «Για την Ελλάδα» – επίσης από το άλμπουμ της «Σαν Όνειρο». Μια εμφάνιση που συνδύαζε άρτια την pop με την παραδοσιακή κουλτούρα και η χημεία τους μοναδική!

Οι εκπλήξεις όμως από την Αναστασία δεν σταμάτησαν. Η ευρηματική τραγουδίστρια υποδέχτηκε στη σκηνή την one and only Μαρίνα Σάττι σε μια στιγμή που έκανε το κοινό να ζητωκραυγάζει. Αναστασία, Μαρίνα Σάττι και Γωγώ Τσαμπά τραγούδησαν μαζί το «Τριανταφυλλάκι» -απόσπασμα από το POP all the voices in my head- από τον δίσκο της Μαρίνας POP TOO και κατάφεραν να κάνουν όλο το Γήπεδο Taw Kwon Do, όπου διεξήχθησαν τα βραβεία, να παραληρεί! Μάλιστα, η performance της Αναστασίας στα φετινά MAD VMA έγινε viral και είναι ήδη το most viewed απόσπασμα performance της διοργάνωσης!

Ως δώρο μάλιστα στους fans της η Αναστασία κυκλοφορεί το «Για την Ελλάδα» με τη Γωγώ Τσαμπά σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από τη Golden Records με executive producer τον Mike Stathakis, και τη Minos EMI, A Universal Music Company! (βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα: https://anastasiagogotsampa.lnk.to/GiaTinEllada).

Και μην ξεχνάτε, την εμφάνιση αυτή, καθώς και όλα όσα συνέβησαν στα MAD Video Music Awards, θα έχετε την ευκαιρία να τα παρακολουθήσετε την Κυριακή 29 Ιουνίου στις 21:50 αποκλειστικά από το MEGA!

Παράλληλα, η Αναστασία έχει ήδη ανακοινώσει την περιοδεία της σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ μάλιστα τον προσεχή Οκτώβριο θα βρεθεί σε Αμερική και Καναδά για πρώτη φορά!